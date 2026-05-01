Baker Hughes unveils Cordant™ 26.1 industrial software

Baker Hughes has launched Cordant™ (Release 26.1), industrial software designed to improve operational reliability, performance consistency and support sustainability initiatives.
The update expands enterprise-wide visibility across assets and empowers users through an open, composable and scalable platform.
Cordant™ 26.1 integrates asset strategy, integrity and health insights into unified workflows, enhancing Failure Mode Analytics, waveform analysis, KPI drilldowns and AI-enabled risk alignment. Process Optimization features a flexible objective function for evaluating scenarios that maximize production, reduce energy use or both.
New integrations with Baker Hughes Energy & Emissions Management and Cordant™ FastLCA centralize emissions and energy data, helping operators optimize energy use, prioritize decarbonization and embed sustainability into daily operations.
For more information, visit bakerhughes.com.