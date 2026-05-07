McGlynn elected to region IV ASSP leadership team

Chris McGlynn, director of safety and VPP coordinator for Roco Rescue, has been elected regional vice president for Region IV of the American Society of Safety Professionals.
He will support chapters in Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia and Florida. McGlynn is a second-year doctoral student in occupational safety and health at West Virginia University’s Statler College of Engineering. He recently passed his qualifying examination, has published two peer-reviewed papers on occupational safety in emergency medical services, and is preparing for his candidacy examination later this year.