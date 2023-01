In this week’s vlog, BIC Magazine’s CEO Thomas Brinsko discusses turnarounds planned for Q1 2023, ExxonMobil BLADE updates and more.

Heavy slate of U.S. oil refinery overhauls to crimp fuel output

ExxonMobil prepares to start up $1.2 billion Texas oil refinery expansion - BLADE

First LNG cargo arrives at Germany’s LNG terminal in Wilhelmshaven