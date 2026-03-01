Back Cover: AltairStrickland celebrates 50 years

AltairStrickland is celebrating 50 dynamic years as the premier service provider in:

FCC Core Services

+ Reactor, Regenerator, Main Column

+ Repairs/Alterations/Replacements

+ FCCU Internal Revamps

+ Major Equipment Installations

+ Air-Grid, EJ's, SV's, Transfer Lines, Piping Repairs

General Mechanical Services

+ Exchanger/Bundle Extraction Services

+ Furnace/Boiler Retubing/Change-outs

+ Piping Fabricators

+ Specialty Welding

+ Constructability/Consulting Services

+ Small/Mid/Large Capital Construction

+ Emergency Repairs & Maintenance

+ Field Engineering/Survey/Scanning

Delayed Coking (DCU) Core Services

+ Coke Drum Repairs, Alterations, and Replacements

+ Top & Bottom Un-Heading Systems

+ Furnace Change Out, Field Erections, and Retubing

+ Dump Chute/Pits/Slope, Wall Repairs, Alterations 

For more information visit AltairStrickland website or call 800-478-6206.

