Foundation awards grants to 388 nonprofits

The Dominion Energy Charitable Foundation awarded $3.5 million to 388 nonprofit organizations across its service areas, including 208 in Virginia, receiving $2.3 million.
Grants support programs in environmental education, homeownership, veteran and military family services, foster care transitions and reducing food insecurity and health disparities. Recipients include:
• Children’s Hospital of The King’s Daughters in Norfolk, providing pediatric mental health services statewide.
• Maggie Walker Community Land Trust in Richmond, helping potential homeowners qualify and maintain financial stability.
• Capital Area Food Bank in Northern Virginia, increasing access to fresh produce in high-density neighborhoods.
Funding is available in areas where Dominion Energy provides electricity or natural gas or holds significant business interests, including Virginia, South Carolina, northeast North Carolina and parts of West Virginia, Connecticut and Rhode Island.
For more information, visit dominionenergy.com.