MISTRAS Group launches AEScout acoustic emission monitoring technology

MISTRAS Group launched AEScout, an acoustic emission monitoring technology designed to help industrial operators detect active damage mechanisms and make integrity decisions based on real-time data.
The product targets refining, petrochemical and pipeline operators who need continuous asset health monitoring between scheduled inspection intervals.
AEScout uses acoustic emission sensors to identify damage activity such as cracking, corrosion and leakage while equipment remains in service, allowing operators to assess conditions without shutting down or interrupting operations. MISTRAS said the technology fills the gap between periodic inspections by providing ongoing data that supports risk-based maintenance planning and regulatory compliance.
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