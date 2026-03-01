AltairStrickland celebrates 50 years

AltairStrickland is celebrating 50 dynamic years as the premier service provider in:
FCC Core Services
+ Reactor, Regenerator, Main Column
+ Repairs/Alterations/Replacements
+ FCCU Internal Revamps
+ Major Equipment Installations
+ Air-Grid, EJ's, SV's, Transfer Lines, Piping Repairs
General Mechanical Services
+ Exchanger/Bundle Extraction Services
+ Furnace/Boiler Retubing/Change-outs
+ Piping Fabricators
+ Specialty Welding
+ Constructability/Consulting Services
+ Small/Mid/Large Capital Construction
+ Emergency Repairs & Maintenance
+ Field Engineering/Survey/Scanning
Delayed Coking (DCU) Core Services
+ Coke Drum Repairs, Alterations, and Replacements
+ Top & Bottom Un-Heading Systems
+ Furnace Change Out, Field Erections, and Retubing
+ Dump Chute/Pits/Slope, Wall Repairs, Alterations
