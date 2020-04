×

Top row left to right: Bryan Vermillion and Nathan Peterson - Glove Guard, Stephen Hailey and Joshua Smith - Intrepid and Melissa Slimp - Glove Guard

Middle row left to right: David Downing - Vallen, Jared Williams - Prospecks Marketing, Dwight Alleman and Chris Comer - Vallen

Bottom row left to right: Dustin Kirkland and Bob Nuss - Vallen